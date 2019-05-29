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Otomobil kiraladı, imzaladığı seneti alamadı

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 29.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz ay 4 günlüğüne otomobil kiralayıp teminat için senet imzalayan genç kadının başına gelmeyen kalmadı. Kiralama ücretini ödediği halde senedini geri alamayan D.Ö. isimli kadın hukuk savaşı başlatıp Nazilli’de faaliyet gösteren oto kiralama firmasından şikayetçi oldu.

Otomobil kiraladı, imzaladığı seneti alamadı

Edinilen bilgiye göre; 28 Mart günü Nazilli’de faaliyet gösteren bir firmadan 4 günlüğüne otomobil kiralayan D.Ö. prosedür gereği teminat için de ilgili firmaya senet imzaladı. 4 gün sonunda kiraladığı otoyu geri teslim eden genç kadın kiralama ücretini ödeyip senedini geri almak isteyince “Aracın plakasına trafik cezası yemiş olabilirsin. Bu nedenle senedi 15 gün sonra vereceğiz” cevabı ile karşılaştı. 15 gün sonra senedini almak için yeniden oto kiraladığı firmaya giden kadına bu defa farklı bahanelerle senedi geri verilmedi. Çaresiz kalan genç kadın konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi verip yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

'İNSANLAR MAĞDUR EDİLİYOR'

Araç kiralama işlerinde alınan açık senetlerle insanların mağdur edildiğini ve devlet tarafından bu uygulamaya dur denilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, "Pek çok kişi çok acil, özel veya çaresiz durumlarla karşılaştığında araç kiralıyor. Araç kiralarken parasını peşin verseniz bile teminat için boş senet alıyorlar. Araç teslim edilirken geri verilmeyen bu senetler daha sonra ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle devlet yetkililerinin bu konuda düzenleme yapması gerek" diye konuştular.

Olayda farklı bir durum olduğunu ileri süren firma yetkilisi V.A., bahse konu kadının kendilerinden araç kiralamadığını ileri sürerek "Bizim D.Ö. ve babası ile farklı ticaretimiz vardı. Bizden araç kiralamadı araç satın aldı. Bu nedenle bahse konu senedin tahsilatı için işleme koydurduk" diye konuştu.
Cumhuriyet Savcılığı şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
otomobil kiralama Aydın senet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sormazlar mı insana 4 günlük için senet imzalamaya değer mi diye senetsiz araba kiralaması yapan tanınan markalar var gidip onlardan kiralasaydın hemde senetsiz bir şekilde yazık olmuş ama tabi senedin karşılığı olması için kişiye bir mal mülk veya para vermenizi ispatlamanız gerekmektedir. umarım mağduriyeti giderilir arkadaşın
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