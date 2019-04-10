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Otomobil yayaya böyle çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Ankara'nın Güdül İlçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Güdül İlçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Kaza sonucu yaya feci şekilde savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralı durumdaki yayanın yardımına koştu. Kazaya karışan otomobilin de durduğu görüldü.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza

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