Otomobil yayaya böyle çarptı

Ankara'nın Güdül İlçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.
Kaza sonucu yaya feci şekilde savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralı durumdaki yayanın yardımına koştu. Kazaya karışan otomobilin de durduğu görüldü.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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