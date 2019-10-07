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Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce ileriye savruldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bisikletiyle seyir halinde olan 26 yaşındaki Emre E. kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Cihan Ö. yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce araçla birlikte sürüklenerek yere düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(İHA)

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kaza bursa

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