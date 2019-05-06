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Otomobilin kafeye daldığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

İstanbul Florya’da geçtiğimiz günlerde seyir halindeki otomobilin, içerisinde müşteri olan bir kafeye daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza anında kafede çok sayıda müşterinin olmamasıyla olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Bakırköy Florya Caddesinde geçtiğimiz Cuma günü Berkay Vatansever seyir halindeyken, önünde aniden duran başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, içinde müşteri olan bir kafenin bahçesine daldı. Kafede oturan 2 müşteri hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, müşterilere hizmet eden garson İbrahim Yengin ise kontrolden çıkan otomobilin duvara sıkıştırması sonucu ağır yaralanmıştı.

OTOMOBİLİN KAFEYE DALDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kafenin bahçesinde iki müşteri bir garson olduğu, bu esnada hızlı şekilde kafeye dalan otomobil garsona çarparak camlı bölmeyi kırdığı ve İbrahim Yengin'i duvara sürüklediği, ardından da vatandaşların yaralı garsona yardımcı olmaya çalıştıkları görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy istanbul kafe florya kaza

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