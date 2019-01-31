Otomobilin sileceğine bıraktığı yazı herkesi şaşırttı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 31.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir esnafın dükkanın önünde park halinde bulunan otomobilin üstüne bıraktığı yazı “İşte yurdum manzaraları” dedirtti.

Otomobilin sileceğine bıraktığı yazı herkesi şaşırttı

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasının önüne 06 plakalı bir otomobil park etti.

Gün içinde dükkanına mal gelmesi üzerine mağaza sahibi araç sürücüsüne ulaşamayınca ilginç bir yola başvurdu. “Arabanı buraya çekme, mal gelince araba yanaşamıyor. Herkes arabasını kendi evinin önüne çeksin” diye yazdığı not kağıdını aracın sileceğine sıkıştırdı.

araba

Bir süre sonra ise aracın üstüne bırakılan kağıda araç sahibi veya yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından da “Akşam çekerim” notu düşüldü. Bunu gören vatandaşlar da, “Yurdumdan manzaralar” yorumunu yaptılar.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza! Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza!
87 yaşındaki adam dehşet saçtı! Akılalmaz olay87 yaşındaki adam dehşet saçtı! Akılalmaz olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik bozüyük otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Müge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişler

Müge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişler

Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Tehlike çok büyük: Tam 3 milyon kişi aranıyor!

Tehlike çok büyük: Tam 3 milyon kişi aranıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Esnaf haklı sonuna kadar
koyungiller böyle yaşıyor.....
yolun sahibi kim ???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza! Saniye saniye kaydedildi

Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza!

Aydın'da akılalmaz olay! 87 yaşındaki adam dehşet saçtı

87 yaşındaki adam dehşet saçtı! Akılalmaz olay

Van'da tilki soğuktan donmuş halde bulundu!

Van'da tilki soğuktan donmuş halde bulundu!

Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada cep telefonu görmek ne anlama gelir?

Rüyada telefon, cep telefonu görmek ne anlama gelir?

Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon almak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada telefon almak ne anlama gelir?

Soğuktan etkilenen puhu kuşu, rektörlük bacasına sığındı

Çalışanlar fark etti, ekip çağrıldı! Vücut ısısı için beklediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.