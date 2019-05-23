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Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 21:23 | Son Güncelleme

Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadar da olmaz dedirtti.

Bingöl-Erzurum karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar, önlerinde gördükleri aşırı yüklü otomobili fark edince şaşkınlık yaşadı.

Şehirler arası yolda giden otomobilin bagajından üzerine kadar her yerinin dolu olması dikkat çekti. Aşırı yüklü olan aracı görenler, otomobil değil sanki kamyonet yakıştırması da yaptı.

Erzurum plakalı otomobil, uzun süre şehirler arası trafikte yol alması hem kendilerinin hemde diğer araçta bulunanların canını tehlikeye atmış oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Bingöl-Erzurum karayolu

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