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Otoparktan çıkmaya çalışırken fren yerine gaza bastı, defalarca duvara çarptı

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Sürücünün aynı duvara 3 kez art arda çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan bir sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın duvarına çarptı.

Çarpmanın şokunu üzerinden atamayan sürücünün yine gaza yüklenmesiyle araç aynı yere iki kez daha çarptı. Sürücü duvara üç kez çarptıktan sonra aracını durdururken, çevredekiler de yardım etmek için sürücünün yanına geldi.

Otoparktan çıkarken duvara çarpan sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
duvar maltepe otopark kaza

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