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Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Adana'da cep telefonu ve parasını çaldığı öne sürülen kadını otoyolda kovalayan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü İ.H, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otostop çeken İ.G'yi aracına aldı. İ.G, İ.H'nin dalgınlığından faydalanarak cep telefonu ve parasını çalarak kaçmaya başladı.

Refüjden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadını kovalayan İ.H'ye, Muhammet E. yönetimindeki 01 S 2352 plakalı servis minibüsü çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, İ.H'ye müdahale etti. İ.G, müdahale sırasında kazazedenin yanında diz çökerek gözyaşı döktü.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan İ.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Muhammet E, AA muhabirine, yola bakmadan koşan İ.H'ye çarpmamak için direksiyonu kırdığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Polis, İ.G. ve sürücüyü Sarıçam Polis Merkezine götürdü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana otostop kaza

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adam kızı otostop çekerken görünce, ceylan yakalamış aslan gibi mutluluktan havaya uçup içinden binbir türlü fantezi geçirirken, kızın onun Azrail'i olduğunu nerden bilebilirdi ki.
yine adana yine olay!!! bence kentteki guvenlik sayisi 3 katina çıkmalı
Adana Pozantı yolunda sureklı oluyor bu olay genc kızı yola cıkartıp yanında duran araclara saldırıp para ve telefonlarını alıp kacıyorlar bu olaydada cete elemanları arkadan aracla takıp etmıslerdır
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