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Otoyol savaş alanına döndü! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.05.2019 00:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyol savaş alanına döndü! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 AOV 34 plakalı otomobil, 02 HH 468 plakalı hafif ticari araç, 34 FD 5629 plakalı otomobil, 63 PT 390 plakalı otomobil, 41 HH 841 plakalı otomobil ve 02 BF 898 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Yusuf Sevim, Yusuf Aydın, Oğuzhan Bayramoğlu, Aydın Aran ve Burak Dalgıç yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise olası yangın ve patlamalara karşı araçların akülerini yerinden sökerek tedbir aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman trafik kazası

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