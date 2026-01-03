Mynet Trend

Otoyolda cesedi bulunmuştu! Kan donduran detay ortaya çıktı

Temmuz ayında yol kenarında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Rebekah Baptiste’in, soruşturmasında kahreden detay ortaya çıktı. Küçük çocuğun üvey annesi ve babası tutuklandı.

ABD’nin Arizona eyaletinde bir otoyolun kenarında 10 yaşındaki Rebekah Baptiste’in cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı.

KAN DONDURAN İSTİSMAR DETAYI

2024 yılının ekim ayında evinden kaçarak bir benzin istasyonuna sığınan ve üvey annesi tarafından kötü muamele gördüğünü söyleyerek yardım isteyen küçük kızın ölmeden birkaç ay önce aile içi istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olarak babası Richard Baptiste ve üvey annesi Anicia Woods tutuklandı.

Savcılık kayıtlarına göre baba ve üvey anne, cinayet ve çeşitli çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılanacak.

Anahtar Kelimeler:
abd
