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Otoyolda şaşkına çeviren görüntü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Otomobilinin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında otomobil üzerindeki su borularını ufo sanan sürücüler otomobilin tavanına bağlı borulara isyan ettiler. Kazaya davetiye çıkartırcasına otoyolda seyreden sürücü diğer sürücüler tarafından görüntüledi.

Akşam saatlerinde otomobil sürücüsü su borularını binek tipi otomobilinin tavanına bağlayarak Tem Otoyolu’nda Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı. Akşam karanlık çökmesi ile birlikte de otomobilin üstündeki borular ufo görünümüne döndü. Otomobilin arkasından seyreden diğer sürücüler ise tuhaf görüntüyü cep telefonlarıyla kaydettiler. Tem otoyolu Bolu Dağı viyadüklerinde görüntülenen otomobili gören sürücüler; uzaktan ufo gibi görünüyor. Yakından görmeyince insan korkuyor. Kamyon bulamadığı için otomobilin üstüne bağladığı su borularını Ankara istikametine götürüyor herhalde” diyerek yorumunu yapmaktan da kendilerini alamadılar.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
su borusu TEM Otoyolu

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