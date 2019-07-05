Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Kopan tekerleğin peşinden koştu

Başkent Moskova’da meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sol arka tekerleği aniden çıktı.
TEKERLEĞİN PEŞİNDEN KOŞTU
Görüntülerin kaydedildiği otomobilin de üstünden geçtiği tekerlek, hızını kesmeyerek otoyoldaki tünele doğru devam etti. Ardından, tekerleği çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek tekerleğin peşinden koşmaya başladı.
(DHA)
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