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Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Kopan tekerleğin peşinden koştu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 18:16 | Son Güncelleme

Rusya’da seyir halinde olan otomobilin tekerleği çıktı. Otomobilin sürücüsünün yola devam eden tekeri araçtan inerek yakalamaya çalıştığı görüldü. Olay anı saniye saniye kaydedildi.

Başkent Moskova’da meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sol arka tekerleği aniden çıktı.

TEKERLEĞİN PEŞİNDEN KOŞTU

Görüntülerin kaydedildiği otomobilin de üstünden geçtiği tekerlek, hızını kesmeyerek otoyoldaki tünele doğru devam etti. Ardından, tekerleği çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek tekerleğin peşinden koşmaya başladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Tekerlek

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