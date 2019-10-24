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Otur Fatma tatlısı (Nazlı) nasıl yapılır? İşte Otur Fatma tatlısı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 24.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Türk mutfağının lezzetli yemekleri, içecekleri, mezeleri dillere destan... Türkiye'nin doğal güzellikleri, tarihi kadar yemekleri de dünyaca meşhur. Yemeklerimizin lezzeti kadar isimleri de gerçekten çarpıcı. Bugün sizlere, Kocaeli yöresine ait otur Fatma tatlısı tarifini vereceğiz. Otur Fatma tatlısının bir diğer ismi ise nazlı. Otur Fatma tatlısı nasıl yapılır? diyenler için bu yöresel tatlının tarifini sizlerle paylaşacağız, buyursunlar.

Otur Fatma tatlısı (Nazlı) nasıl yapılır? İşte Otur Fatma tatlısı tarifi

Kocaeli mutfağının en sıra dışı isme sahip, aynı zamanda lezzetiyle damak çatlatan otur Fatma tatlısının tarifini paylaşacağız. İsmi kulağa gerçekten tuhaf geliyor :) Hatta yöresel tatlımızın bir diğer ismi ise nazlı. Tatlıya nazlı denmesinin sebebi ise, kısa sürede pişiyor olması. Tatlı kısa sürede pişerken ısı ayarının çok iyi ayarlanması gerektiği söyleniyor. Aksi halde nazlı tatlısı yanabilir. Bu sebeple tarif kolay olsa bile nazlı olduğu için çok dikkat edilerek pişirilmesi gerekiyor.

Kocaeli yöresine ait olan otur Fatma tatlısını o bölge dışında yaşayanlar pek bilmiyor. Mynet Yemek olarak, takipçilerimizin tarif listelerine bir yenisini daha eklemeye karar verdik, ve "otur Fatma tatlısı nasıl yapılır'ı" anlattık. İşte otur Fatma tatlısı tarifi...

OTUR FATMA TATLISI İÇİN MALZEMELER?
Bir su bardağı buğday unu
3 su bardağı mısır unu
2 adet yumurta
Bir su bardağı yoğurt
2 su bardağı şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 çay kaşığı karbonat

OTUR FATMA TATLISI NASIL YAPILIR?
Derin bir kabın içine yumurtayı, yoğurdu, karbonatı ve toz şekeri koyup karıştırın. Karbonatı karışıma eklerken üzerine birkaç damla limon suyu eklemeniz tavsiye edilir.

Karışıma yavaş yavaş mısır ununu ilave edin ve kek kıvamında bir hamur hazırlayın.

Fırın tepsisini yağladıktan sonra karışımı içine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Tatlı çok hızlı pişeceği için sürekli kontrol etmekte fayda var.

Fırından aldıktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Sonrasında servis yapabilirsiniz.


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