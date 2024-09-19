Oturdukları ev, lüks arabalar ve mal varlıkları ne oldu? Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tek tek anlattı! Polat ailesi nasıl geçiniyor? Avukatlık masraflarını bile...

4 Kasım'da kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi birtakım suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti aylar sonra tahliye edildi.

Polat ailesinin tahliyesi ise uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi. Şimdilerde evinde ailesi ve çocuklarıyla birlikte olan Dilan Polat rutin hayatına çoktan döndü ve sosyal medya paylaşımlarına bile başladı.

Polat çiftinin oturdukları lüks ev ve lüks arabalarının akıbeti şirketlerinin son durumu ise merak konusu oldu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz 'Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'un sorularını yanıtladı.

'EVLERİ VE ARABALARI...'

Sevinç Horoz, "Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?" sorusuna, "Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Horoz, "Bu süreçte avukatlık masraflarınız nasıl ödendi, bu durum çok konuşuldu" sözlerine, "Bir kısım masrafları aldık. Malvarlıklarını iade aldıkları zaman ve aktif ticaret hayatlarına döndükleri zaman yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'POLAT AİLESİ NASIL GEÇİNİYOR?'

Horoz, "Polat Ailesi şu an nasıl geçiniyorlar?" sorusuna, "Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" diye cevap verdi.

Dilan Polat'ın hayatının film olacağı haberlerine Horoz, "Bu süreç yaşanmadan önce gelen teklifler de olduğunu bilmiyorum. Şu an önceliğimiz değil. Yargı süreci bittikten sonra değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.