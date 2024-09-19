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  4. Oturdukları ev, lüks arabalar ve mal varlıkları ne oldu? Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tek tek anlattı! Polat ailesi nasıl geçiniyor? Avukatlık masraflarını bile...

Oturdukları ev, lüks arabalar ve mal varlıkları ne oldu? Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tek tek anlattı! Polat ailesi nasıl geçiniyor? Avukatlık masraflarını bile...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 12:50
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Kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla aylarca cezaevinde kalan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliyesi magazin manşetlerinden günlerce düşmedi. Dilan Polat şimdilerde rutin hayatına döndü ve sosyal medya paylaşımlarına başladı. Oturdukları lüks ev ve lüks arabalarının akıbeti ise merak konusu... Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz süreç hakkında tüm merak edilenleri açık açık anlattı.

Oturdukları ev, lüks arabalar ve mal varlıkları ne oldu? Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tek tek anlattı! Polat ailesi nasıl geçiniyor? Avukatlık masraflarını bile...

4 Kasım'da kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi birtakım suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti aylar sonra tahliye edildi.

DİLAN ENGİN

Polat ailesinin tahliyesi ise uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi. Şimdilerde evinde ailesi ve çocuklarıyla birlikte olan Dilan Polat rutin hayatına çoktan döndü ve sosyal medya paylaşımlarına bile başladı.

POLAT DİKAN

Polat çiftinin oturdukları lüks ev ve lüks arabalarının akıbeti şirketlerinin son durumu ise merak konusu oldu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz 'Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'un sorularını yanıtladı.

'EVLERİ VE ARABALARI...'

Sevinç Horoz, "Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?" sorusuna, "Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz" cevabını verdi.

AVUKAT 1

Horoz, "Bu süreçte avukatlık masraflarınız nasıl ödendi, bu durum çok konuşuldu" sözlerine, "Bir kısım masrafları aldık. Malvarlıklarını iade aldıkları zaman ve aktif ticaret hayatlarına döndükleri zaman yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

polatlar

'POLAT AİLESİ NASIL GEÇİNİYOR?'

Horoz, "Polat Ailesi şu an nasıl geçiniyorlar?" sorusuna, "Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" diye cevap verdi.

Dilan Polat'ın hayatının film olacağı haberlerine Horoz, "Bu süreç yaşanmadan önce gelen teklifler de olduğunu bilmiyorum. Şu an önceliğimiz değil. Yargı süreci bittikten sonra değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

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Dilan Polat engin polat
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