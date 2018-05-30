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Liverpool Ousmane Dembeye'yi istiyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool, Monaco'dan kadrosuna kattığı Fabinho'nun ardından gözünü Barcelona'dan Ousmane Dembele'ye çevirdi.

Liverpool Ousmane Dembeye'yi istiyor!

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı almış olduğu mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşayan Liverpool, transfer sezonunu erken açtı. Monaco'nun orta saha oyuncusu Fabinho'ya bonservis bedeli için 45 milyon Euro peşin ve 5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak Liverpool'un yeni gözdesi Barcelonalı Ousmane Dembele.

DEMBELE 150 MİLYON EURO'YA MALOLMUŞTU

Barcelona, 2017 yılının yaz transfer sezonunda yaklaşık 150 milyon Euro ödeme yaparak Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Dembele'yi elden çıkarma hesapları yapıyor.

İspanyol ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Barcelona'ya transferi sonrası sakatlık sıkıntıları yaşayan ve istikrarlı bir şekilde Katalan ekibinin formasını giyemeyen Dembele, Borussia Dortmund transferi sonrasında Nou Camp'da zor bir sezon geçirdi. Bu sezon La Liga'da 17 karşılaşmaya çıkan Dembele'nin performansı Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde tarafından yeterli görülmediği ve elden çıkarmak için teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi .

Liverpool, Barcelona'nın 21 yaşındaki Fransız yıldızıyla yakından ilgileniyor. Barcelona formasıyla 3 gol 6 asistlik performans gösteren Dembele, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından takip ediliyor. Ousmane Dembele de Barcelona'da yaşadığı şansızlığı Liverpool'a transfer olarak Premier Lig'de atma amacında.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool dembele İngiltere

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