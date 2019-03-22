Oxenfree ve Tacoma, PC oyuncuları için ücretsiz!

Epic Games Store'dan ücretsiz olarak edinebileceğiniz Oxenfree, 4 Nisan'a kadar ücretsiz. Zamanınız bol yani. Oyunun açıklaması ise şöyle: "Oxenfree, farkında olmadan ruhani bir yarık açan bir grup arkadaşla ilgili doğaüstü bir gerilim. Eski bir askeri adada tüm gece sürecek partiye, yeni üvey kardeşi Jonas'ı getiren parlak, asi bir genç olan Alex olarak oyna. Adanın gizemli geçmişinden ortaya çıkan ruhani bir kapıyı farkında olmadan açınca gece korkulu dolu bir hale döner. Bu olaylarla, arkadaşlarınla ve zincirlerinden kurtulan bu uğursuz yaratıklarla nasıl başa çıkacağın sana bağlı.

Edwards Adası'nı keşfederken, üssün karanlık geçmişini ortaya çıkarırken ve arkadaşlarının yaşamlarının akışını değiştirirken Alex'in hikayesinin her yönünü SEN belirlersin."

Bir diğer ücretsiz oyun ise Tacoma. Humble Store'dan 24 Mart'a kadar ücretsiz olarak edinebileceğiniz Tacoma, bir bilimkurgu gizemi. Gone Home'u geliştiren ekibin bir başka harikası olan Tacoma, hikaye odaklı bir oyun. 2088 yılında geçen oyunda bir uzay gemisini araştırarak olup biteni öğrenmeye çalışıyoruz.

Tacoma'yı oynamak için herhangi bir üçüncü parti programa ihtiyaç duymadığınızı da ekleyelim. Oyunu Humble Store'dan kütüphanenize ekledikten sonra size verilen indirme linkinden indirerek oynayabilirsiniz.



