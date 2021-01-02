Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan’ın Bebek’teki evinden çıkarken görüntülendi. 'Survivor'da yarışmak üzere Dominik’e gitmeye hazırlanan Öykü Çelik, sevgilisinin aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Oyuncu, yarışma için iddialı konuştu: 'Şampiyon belli, ikinci kim?' Çelik, geçtiğimiz günlerde yolda bulup veterinere götürdüğü yaralı karganın nasıl olduğu sorulunca da şöyle dedi:

'Maalesef veterinerde heyecan yaptı ve öldü. Hayvanlarda aşırı stresten kaynaklı ölüm oluyormuş. Keşke götürmeseydim. Evde bakarken uçamıyordu ama en azından hayattaydı.' (Gecce)





