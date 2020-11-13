Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, nereli? Öykü Karayel yeni dizisi ve hayatı!

Öykü Karayel Netflix platformunda yayınlanan yeni dizisi Bir Başkadır ile oldukça konuşuldu. Öykü Karayel yeni dizisi Bir Başkadır’da oldukça başarılı bir performans sergilerken sosyal medyada diziyi izleyenler tarafından ünlü oyuncuya da övgü yağdı. Bu nedenle çok sayıda kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Öykü Karayel kaç yaşında? Öykü Karayel nereli? Öykü Karayel hamile mi? İşte tüm merak edilenler... ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR? Ünlü oyuncu Netflix platformunda yayınlanan yeni dizisi Bir Başkadır’da canlandırdığı karakter ile gündemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarının ünlü oyuncuya övgüler yağdırdığı performansının sonrasında ünlü isimle ilgili çok sayıda detay da merak edilmeye başlandı. 20 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu olan Öykü Karayel yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Çemberlitaş Kız Lisesi mezunu olan ünlü isim Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir süre eğitim aldıktan sonra 2007 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne başladı.

Magazin gündeminde yer alan haberler nedeniyle Öykü Karayel’in ikizi var mı sorusunun yanıtı da çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Öykü Karayel ikizi olan Ezgi Karayel ile zaman zaman magazin muhabirlerine yakalanıyor. Ünlü oyuncu, konservatuvarda öğrenciyken Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta isimli oyununun seçmelerine katıldı ve katılan 30 aday içinden seçilerek Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. Böylece ünlü oyuncunun ilk profesyonel deneyimi de Güzel Şeyler Bizim Tarafta oyunundaki Ayşe karakteri oldu. Oyuncu bu performans ise 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde Efes Özel Ödülü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü aldı. Oyuncu buradaki performansıyla senarist Ece Yörenç ve yapımcı Kerem Çatay’ın ilgisini çekti ve ardından profesyonel kariyerine devam etti. Ekranların en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Kuzey Güney dizisinde Cemre karakterine hayat verdi. Aynı zamanda Kalp Atışı dizisinde canlandırdığı Doktor Eylül karakteriyle de gündeme geldi ve beğenildi. Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında bunların yanı sıra Kara Para Aşk, Bulantı, Toz, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İşe Yarar Bir Şey, Muhteşem İkili ve Put Şeylere bulunuyor. Öykü Karayel eşi Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine girdi. Yakın zamanda ise ünlü ismin hamile olduğu ve çiftin bebek beklediği öğrenildi. Öykü Karayel boyu 1,63 metredir. Ünlü ismin hayranları tarafından Öykü Karayel kaç kilo sorusu da soruluyor. Ünlü oyuncunun 51 kilo olduğu biliniyor.