Bir Başkadır'a Tülin Özen'in yatak sahnesi damga vurdu!

Netflix'in yeni projesi 'Bir Başkadır' seyircisiyle buluştu. Kadrosunda, Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer aldığı dizi büyük ses getirdi.

Dizinin ikinci bölümüne Tülin Özen ve Alican Yücesoy'un yatak sahnesi damga vurdu.

8 bölümden oluşan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.



İddialı yatak sahnesiyle dikkat çeken dizide Tülin Özen'in başarılı oyunculuğu ve cesur kararı dikkat çekti. Bir psikologu oynayan Özen erkek arkadaşıyla yataktaki sahnesiyle dikkat çekti.

Üstsüz görüntüsüyle ekrana yansıyan Özen'e beğeni yağdı. 40 yaşındaki güzel oyuncunun gençlere taş çıkartan fiziği de gözlerden kaçmadı.



