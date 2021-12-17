Öykü Karayel ödül aldı, eşi Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu

GQ Men Of The Year 2021’de ‘Yılın Kadını’ seçilen Öykü Karayel ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı.

KARAYEL'İN KONUŞMASI EŞİNİ AĞLATTI

Eşi Can Bonomo’ya teşekkür eden Karayel “Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" dedi. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı Can Bonomo ise eşini gözyaşları içinde izledi.

NİSAN AYINDA ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALMIŞLARDI

2018 yılında evlenen Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına almıştı.



Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını da sık sık Instagram'dan paylaşıyor.



