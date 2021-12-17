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Salih Bademci gözyaşlarını tutamadı! Yılın oyuncusu ödülünü kazandı

17.12.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Salih Bademci, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı. Yalancı dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu da Bademci'yi kutlayarak "Şahane oyuncu, güzel insan, sen çok yaşa" dedi.

Salih Bademci gözyaşlarını tutamadı! Yılın oyuncusu ödülünü kazandı

Son zamanlarda rol aldığı dizilerle büyük çıkış yakalayan 37 yaşındaki oyuncu Salih Bademci, GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

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Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Bademci, aynı zamanda oyuncu olan eşi İmer Özgün’e teşekkür etti.

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Sahnede duygusal anlar yaşayan Bademci, gözyaşlarına hakim olamadı.

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"SENİN OYUNCULUĞUN KARŞISINDA SELAM DURSUN"

Ödülün açıklanmasının ardından birçok ünlü oyuncu da Bademci’ye destek verdi. Yalancı dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu da Bademci'yi sosyal medyadan tebrik etti. Terzioğlu paylaşımında "Tüm ödüller senin oyunculuğun karşısında selam dursun. Canım arkadaşım. Gurur duyuyorum seninle. Şahane oyuncu, güzel insan, sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

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SON DÖNEMDE ÜÇ DİZİDE BİRDEN ROL ALDI!

Blu TV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'deki Yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti.
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Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle de sevenlerinden tam not aldı.

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Salih Bademci
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