Öykü Karayel oğlu Roman'ı paylaştı! Yorum yağdı

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlenen Öykü Karayel, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı dünyaya getirmişti. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Eşi ve oğluyla verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Karayel, son olarak Roman'la çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına kalp emojisi ekledi.



'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan Karayel ve minik oğlu Roman'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



