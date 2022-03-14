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Öykü Karayel oğlu Roman'ı paylaştı! Yorum yağdı

14.03.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğluyla mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak Roman ile verdiği pozları paylaştı.

Öykü Karayel oğlu Roman'ı paylaştı! Yorum yağdı

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlenen Öykü Karayel, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı dünyaya getirmişti. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

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Eşi ve oğluyla verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Karayel, son olarak Roman'la çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına kalp emojisi ekledi.
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'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan Karayel ve minik oğlu Roman'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Öykü Karayel
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