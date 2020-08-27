Öykü Serter tatile çıkmayınca çareyi eski fotoğraflarını paylaşmakta buldu

2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasının sunucusu olarak tanınan Öykü Serter, kendine has konuşma tarzıyla kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ardından birçok yarışmanın sunuculuk görevini üstlenen Serter, TV 8 ekranlarına gelen İşte Benim Stilim programıyla popülerliğini arttırdı.

Program boyunca yoğun bir set temposu geçiren ünlü sunucu İşte Benim Stilim yarışmasının final yapmasından sonra yine TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panoroma sunuculuğu ve yorumculuğu yaptı. 2018 yılının ardından sunuculuk kariyerine bir süre ara veren Öykü Serter adeta inzivaya çekildi. Yalnızca DJ performansları için sahne almaya başlayan Öykü Serter, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu çalışmalarına da ara verdi. Normalleşme adımlarının atılmasını fırsat bilen birçok ünlü ismin aksine Öykü Serter tatile gitmeyi tercih etmedi. Ünlü sunucu geçen yazdan kalan tatil pozlarını paylaştı. Kısacık sarı saçlarıyla imajını tazeleyen Öykü Serter'in hayranları uzun süren sessizliğini bozan sunucuyu beğeni yağmuruna tuttu.