Öyle bir bağımlılığı var ki! Bu bağımlılığı yüzünden sevgili bulamıyor

28 yaşındaki Elysia Downings yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. S eks oyuncaklarını kullanmayı sevdiği söyleyen genç kadın olayı bir tık öteye götürmüş ve seks oyuncaklarına bağımlı olduğunu da açıklamış.

Elysia Downings'in iddiası ise bağımlılığı yüzünden erkek arkadaş bulmakta zorlanması...

Elysia, oyuncakları kullanmaya 13 yaşında başlamış ve o günden beri seks oyuncaklarına bir çeşit bağımlılığı olmuş.

Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Elysia bu durumdan kaçmak için de kendine böyle bir hobi yaratmış.

6 yaşındaki bir çocuğu da olan Elysia "13 yaşındayken seks oyuncaklarım yoktu. Evde bulunan masaj aleti, diş fırçası gibi titreşimi olan her şeyi kullanıyordum" diyor. İlk oyuncağını ise 17 yaşında almış,

Elysia şimdilerde ise seks oyuncakları için yılda 3000 pound harcıyor.

Erkek arkadaş bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını söyleyen Elysia, "Seks oyuncaklarım bedenimi yargılamıyor, beni aldatmıyor veya kalbimi kırmıyor" diyor.

Günde 10 kere mastürbasyon yapan Elysia, seks oyuncaklarından uzak kalamadığını hatta bazen yanında taşıdığını söylüyor.



