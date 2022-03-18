Öyle bir cevap verdi ki! Somer Sivrioğlu'ndan 'Danilo mu Mehmet mi?' sorusuna şaşırtan yanıt: 'Danilo'yu severim ama...'

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yarışmacıları değerlendiren Somer Sivrioğlu, Survivor AllStar'ın yeni sezonu nedeniyle bir süredir ekranlarda görünmüyor.

Mehmet Demirkol, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu YouTube'daki programında ağırladı. Demirkol'un sorduğu tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Sivrioğlu'nun açıklamaları izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Mehmet Demirkol, programın 'O mu, bu mu?' kısmında Somer Sivrioğlu'na 2 seçenek sunarak birini tercih etmesini istedi. "Sidney mi, İstanbul mu?" sorusuna "İstanbul yanıtını veren Sivrioğlu'nun "Laz böreği mi, soğuk baklava mı?" sorusu üzerine "Asla ve asla soğuk baklava değil, laz böreği" demesi izleyenlerin gözünden kaçmadı. Mehmet Demirkol, Somer Sivrioğlu'nu zor durumda bırakan soruyu ise daha sonra sordu.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN BOMBA SORUYA ŞAŞIRTAN YANIT

Mehmet Demirkol'un "Danilo mu, Mehmet mi?" sorusuna kahkaha atarak "Buna cevap vermem oraya girmem" diyen Somer Sivrioğlu, ardınan "Ama şunu söyleyeceğim; Mehmet ile bizim dostluğumuz çok farklı. Benim de hayatımın çok farklı dönemlerinde gelişmiş bir dostluğumuz var. Danilo biraz daha küçük olduğu için, yoldaş olarak Mehmet demek daha doğru. Danilo kırılmaz ama onu da ayrıca çok severim." ifadelerini kullandı.

