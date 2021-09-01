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'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı büyüdü! Emir Berke Zincidi'nin son hali

01.09.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde küçük Osman olarak tanınan Emir Berke Zincidi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı büyüdü! Emir Berke Zincidi'nin son hali

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde küçük Osman, Küçük Ağa'da Mehmet Can karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi kocaman oldu.

2005 doğumlu olan genç oyuncu bir dönem başarılı oyunculuğuyla herkesi mest etmişti. Pek çok reklamda da oynayan Zincidi son dönemde hayatından kesitleri sosyal medyadan paylaşıyor.

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İşte 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'ye oyunculuğuyla damga vuran Zincidi'nin son hali:

Ekran Alıntısı

Emir Berke Zincidi bir dönem hayatında kötü şeyler yaşamıştı. Babası Berkant Zincidi'nin iflas ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zincidi’nin babası ve amcasına ait Zincidi Sinema Limited Şti için iflas davası açılmıştı. Mahkemeden iflası istenen şirket için “Şirketin borcu, malvarlığını aştı” denilmişti.


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