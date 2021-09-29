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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Gün Koper imaj değiştirdi!

29.09.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde hayat verdiği Osman karakteriyle Türk izleyicisinin hafızasına kazınan genç oyuncu Gün Koper, son haliyle görenleri şaşırttı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Gün Koper imaj değiştirdi!

Başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin paylaştığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman'ın büyümüş haline hayat veren Gün Koper, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Gün Koper'in son hali:

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Gün Koper imaj değiştirdi!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Gün Koper imaj değiştirdi!

''BEN HİÇ BENZEMEZDİM OSMAN'A''

Gün Koper, canlandırdığı Osman karakteriyle benzerlikleri sorulduğunda, ''Ben hiç benzemezdim Osman'a. Çok mutluydum çocukken. Utangaç bir çocuktum. Yakın çevrem dışındakilerle çok fazla bir diyaloğum yoktu ama yakın çevremdekiler için belki ben de bir küçük Osman’dım. Her ailenin küçük çocuğu o ailenin Osman’ıdır aslında'' yanıtını vermişti.

Onu tüm ülke tanıyor! Son hali inanılmaz

GÜN KOPER KİMDİR?

Gün Koper, 9 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu Berrin Koper ve Macit Koper'in oğlu olan oyuncu, annesi ve babasının izinde giderek tiyatroyla tanıştı. Gün Koper'in ilk projesi 2011 yılında yer aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmiydi.
Koper ardından, Aşk ve Devrim, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Boynu Bükükler gibi projelerle seyirci karşısına çıktı. Gün Koper, 2016 yılında tiyatrocu Melike Manav ile dünyaevine girdi. Çiftin, hala mutlu bir beraberlikleri var.

Onu tüm ülke tanıyor! Son hali inanılmaz


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