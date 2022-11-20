MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı yürekleri dağlamıştı! Emir Berke Zincidi son halini paylaştı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı yürekleri dağlamıştı! Emir Berke Zincidi son halini paylaştı

20.11.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı yürekleri dağlamıştı! Emir Berke Zincidi son halini paylaştı

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir döneme damga vurdu. Dizide hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönülleri kazanan Emir Berke Zincidi'nin dizideki ağlamaları o dönem çok gündeme gelmişti.

dd

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.

2

Dizideki ağlama sahneleriyle yürekleri dağlayan Küçük Osman paylaşıma da "Öyle bir geçer zaman ki" notunu düştü.

resized_01c9e-2d70eacbagl

Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler "Yakışıklı olmuşsun", "Küçükken çok tatlı bir çocuktun, şimdi ise yakışıklı ve karizmatik bir delikanlı oldu" yorumlarında bulundu.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie Katar 2022 Dünya Kupası'nda BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Resim koymayacağım" demişti! Aşk pozu"Resim koymayacağım" demişti! Aşk pozu
'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Yatak pozlarını paylaştı'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Yatak pozlarını paylaştı
"Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtı..."Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtı...
Anahtar Kelimeler:
Emir Berke Zincidi öyle bir geçer zaman ki

En Çok Okunan Haberler

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Cüneyt Çakır jübile yaptı, tarihe geçti!

Cüneyt Çakır jübile yaptı, tarihe geçti!

Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma

Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma

İlginizi Çekebilir

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.