Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı yürekleri dağlamıştı! Emir Berke Zincidi son halini paylaştı

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir döneme damga vurdu. Dizide hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönülleri kazanan Emir Berke Zincidi'nin dizideki ağlamaları o dönem çok gündeme gelmişti.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.

Dizideki ağlama sahneleriyle yürekleri dağlayan Küçük Osman paylaşıma da "Öyle bir geçer zaman ki" notunu düştü.

Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler "Yakışıklı olmuşsun", "Küçükken çok tatlı bir çocuktun, şimdi ise yakışıklı ve karizmatik bir delikanlı oldu" yorumlarında bulundu.