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Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten sözler: "Erkekler benden uzak durun lütfen!"

30.04.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pucca adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın Instagram paylaşımı görenleri şaşırttı. Ünlü fenomen çevrimiçi yaptığı bir kişilik testinin sonucunu ti'ye alarak "Erkekler benden uzak durun lütfen!" ifadesine yer verdi.

Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten sözler: "Erkekler benden uzak durun lütfen!"

Pucca kullanıcı adını kullanarak blog sitesine yazdığı yazılar ile tanındıktan sonra çıkardığı kitaplar ile ününe ün katan Selen Pınar Işık, çalkantılı hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten paylaşım:

AŞIK OLUNCA, ARKADAŞLARINI İKİNCİ PLANA ATTIĞINI İTTİRAF ETMİŞTİ

Pucca Günlük, Küçük Aptalın Büyük Dünyası gibi kitaplarla adını geniş kitlelere duyuran Selen Pınar Işık, son olarak katıldığı bir YouTube programında sevgili bulunca bütün arkadaşlarını ikinci plana attığını söyleyince gündem olmuştu.

Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten paylaşım:

HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLÜMSETTİ

"Ben de malesef ki o karaktersiz kızlardan bir tanesiyim. Sevgili bulunca bütün arkadaşlarını satan. İşimi gücümü satmıyorum ama genelde hep arkadaşlarımı satıyorum." diyen Pucca, bu kez de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı, hem de gülümsetti.

Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten paylaşım:

Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten paylaşım:

PUCCA TEST SONUCUNU Tİ'YE ALTI

İnternette bir ilişki/kişilik testi yapan ünlü isim, çıkan sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Öyle bir paylaşımda bulundu ki! Pucca'dan 'yok artık' dedirten paylaşım:

"Yüzde 95 seksi, yüze 100 delisiniz, bu da sizi tehlike bölgesine yerleştiriyor" ifadesini diline dolayan Pucca, Instagram hesabında paylaştığı ekran görüntüsüne şu notu düştü:

"Çıkan sonuca bak! Erkekler benden uzak durun lütfen!"

Pucca'dan şaşırtan paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
pucca sosyal medya
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