Öyle faydalı ki 100 gramı bir kasa portakala bedel!

Doğada organik olarak yetiştiği için en saf meyvelerden birisi sayılan ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnunun tüketimi kış aylarıyla birlikte arttı. Adına şehirde festival düzenlenen kuşburnu meyvesinin Türkiye'deki gen merkezlerinden birisi olan ve Türkiye'de yetişen 27 tür kuşburnudan 17'sinin yer aldığı Gümüşhane'de doğal olarak kırsaldan toplanan C vitamini deposu kuşburnu hem halk pazarlarında köylü vatandaşlar tarafından toplanarak meyve halinde hem de fabrikasyon üretim aracılığıyla vatandaşlarla buluşuyor.

Gıda Mühendisi Ilgım Çul Saraç, kuşburnu meyvesinin C vitamini deposu olduğunu belirterek, "100 gram kuşburnunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunmaktadır. Aynı zamanda ödem atıcı özelliği de vardır" dedi.

Kuşburnu meyvesinin C vitamini açısından zengin olduğu için kış aylarında daha çok tüketilmesini önerdiklerini kaydeden Saraç, "İçerdiği C vitamini sayesinde gribal enfeksiyonlara, öksürüğe, soğuk algınlığına iyi geldiği kanıtlandı. Ayrıca kuşburnu meyvesinin çekirdekleri de kozmetikte de belli kullanım alanı var. Cilde iyi geldiği biliniyor. Kuşburnunun antioksidan özelliğinden dolayı kansere de iyi geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.