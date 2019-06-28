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Oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz doldurdular! Kadınlar Dünya Kupası'nın en güzel futbolcuları...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz dolduran başarılı futbolcuları sizler için bir araya getirdik.

Oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz doldurdular! Kadınlar Dünya Kupası'nın en güzel futbolcuları...

Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Devam eden Kadınlar Dünya Kupası'nda futbolun yanında güzellikleriyle de dikkat çeken başarılı kadın futbolcuları sizler için derledik.

İşte oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz kamaştıran başarılı topçular...

1. Jordyn Huitema / Kanada

1

18 yaşındaki Kanadalı futbolcu Jordyn, PSG Kadın Futbol Takımı'nda forma giyiyor.

2. Kosovare Asllani / İsveç

2

29 yaşındaki İsveçli futbolcu Kosovare, ülkesinin Linköpings FC takımında forma giyiyor.

3. Toni Duggan / İngiltere

3

27 yaşındaki İngiliz futbolcu Toni, Barcelona forması giyiyor.

4. Amandine Henry / Fransa

4

29 yaşındaki Fransa kaptanı Amandine, Olympique Lyon forması giyiyor.

5. Melanie Leupolz / Almanya

25 yaşındaki Alman futbolcu Melanie, Bayern Münih forması giyiyor.

6. Sakina Karchaoui / Fransa

6

23 yaşındaki Fransız futbolcu Sakina, ülkesinde Montpellier forması giyiyor.

7. Alex Morgan / ABD

7

29 yaşındaki Amerikalı ünlü futbolcu Alex Morgan, Olympique Lyon forması giyiyor.

8. Beatriz Zaneratto João / Brezilya

8

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Beatriz, Güney Kore WK Ligi takımı Hyundai Steel Red Angels forması giyiyor.

9. Julie Ertz / ABD

9

27 yaşındaki Amerikalı futbolcu Julie, ülkesinde Chicago Red Stars forması giyiyor__.

10. Lieke Martens / Hollanda

10

26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Lieke, Barcelona forması giyiyor ve 2017'de FIFA Yılın Kadın Oyuncusu seçilmiştir.

11. Marion Torrent / Fransa

11

27 yaşındaki Fransız futbolcu Marion, ülkesinde Montpellier forması giyiyor.

12. Adriana Leon / Kanada

12

26 yaşındaki Kanadalı futbolcu Adriana, İngiltere'de West Ham United forması giyiyor.

13. Mallory Pugh / ABD

13

21 yaşındaki Amerikalı futbolcu Mallory, ülkesinde Washington Spirit forması giyiyor.

14. Alexia Putellas / İspanya

14

25 yaşındaki İspanyol futbolcu Alexia, Barcelona forması giyiyor.

15. Karina Sævik / Norveç

15

23 yaşındaki Norveçli futbolcu Karina, ülkesinde Kolbotn forması giyiyor.

16. Ingrid Syrstad Engen / Norveç

16

21 yaşındaki Norveçli futbolcu Karina, Almanya'da Wolfsburg forması giyiyor.

17. Christiane Endler / Şili

17

27 yaşındaki Şilili futbolcu Christiane, Fransa'da PSG forması giyiyor.

18. Giulia Gwinn / Almanya

18

19 yaşındaki Alman futbolcu Giulia, ülkesinde SC Freiburg forması giyiyor.

19. Jackie Groenen / Hollanda

19

24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Jackie, İngiltere'de Manchester United forması giyiyor.

20. Lauren Silver / Jamaika

20

26 yaşındaki Jamaikalı futbolcu Lauren, Norveç'te SK Trondheims-Ørn forması giyiyor.

21. Lee Min-a / Güney Kore

21

27 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Lee, Japonya'da INAC Kobe Leonessa forması giyiyor.

22. Ludmila Silva / Brezilya

22

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Ludmila, İspanya'da Atlético Madrid forması giyiyor.

23. Leah Williamson / İngiltere

23

22 yaşındaki İngiliz futbolcu Leah, ülkesinde Arsenal forması giyiyor.

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2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası kadın futbolcular

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