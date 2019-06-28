Oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz doldurdular! Kadınlar Dünya Kupası'nın en güzel futbolcuları...

Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Devam eden Kadınlar Dünya Kupası'nda futbolun yanında güzellikleriyle de dikkat çeken başarılı kadın futbolcuları sizler için derledik.
İşte oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz kamaştıran başarılı topçular...
18 yaşındaki Kanadalı futbolcu Jordyn, PSG Kadın Futbol Takımı'nda forma giyiyor.
29 yaşındaki İsveçli futbolcu Kosovare, ülkesinin Linköpings FC takımında forma giyiyor.
27 yaşındaki İngiliz futbolcu Toni, Barcelona forması giyiyor.
29 yaşındaki Fransa kaptanı Amandine, Olympique Lyon forması giyiyor.
25 yaşındaki Alman futbolcu Melanie, Bayern Münih forması giyiyor.
23 yaşındaki Fransız futbolcu Sakina, ülkesinde Montpellier forması giyiyor.
29 yaşındaki Amerikalı ünlü futbolcu Alex Morgan, Olympique Lyon forması giyiyor.
25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Beatriz, Güney Kore WK Ligi takımı Hyundai Steel Red Angels forması giyiyor.
27 yaşındaki Amerikalı futbolcu Julie, ülkesinde Chicago Red Stars forması giyiyor__.
26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Lieke, Barcelona forması giyiyor ve 2017'de FIFA Yılın Kadın Oyuncusu seçilmiştir.
27 yaşındaki Fransız futbolcu Marion, ülkesinde Montpellier forması giyiyor.
26 yaşındaki Kanadalı futbolcu Adriana, İngiltere'de West Ham United forması giyiyor.
21 yaşındaki Amerikalı futbolcu Mallory, ülkesinde Washington Spirit forması giyiyor.
25 yaşındaki İspanyol futbolcu Alexia, Barcelona forması giyiyor.
23 yaşındaki Norveçli futbolcu Karina, ülkesinde Kolbotn forması giyiyor.
21 yaşındaki Norveçli futbolcu Karina, Almanya'da Wolfsburg forması giyiyor.
27 yaşındaki Şilili futbolcu Christiane, Fransa'da PSG forması giyiyor.
19 yaşındaki Alman futbolcu Giulia, ülkesinde SC Freiburg forması giyiyor.
24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Jackie, İngiltere'de Manchester United forması giyiyor.
26 yaşındaki Jamaikalı futbolcu Lauren, Norveç'te SK Trondheims-Ørn forması giyiyor.
27 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Lee, Japonya'da INAC Kobe Leonessa forması giyiyor.
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Ludmila, İspanya'da Atlético Madrid forması giyiyor.
22 yaşındaki İngiliz futbolcu Leah, ülkesinde Arsenal forması giyiyor.
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