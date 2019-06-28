Oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz doldurdular! Kadınlar Dünya Kupası'nın en güzel futbolcuları...

Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Devam eden Kadınlar Dünya Kupası'nda futbolun yanında güzellikleriyle de dikkat çeken başarılı kadın futbolcuları sizler için derledik.

İşte oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de göz kamaştıran başarılı topçular...

1. Jordyn Huitema / Kanada

18 yaşındaki Kanadalı futbolcu Jordyn, PSG Kadın Futbol Takımı'nda forma giyiyor.

2. Kosovare Asllani / İsveç

29 yaşındaki İsveçli futbolcu Kosovare, ülkesinin Linköpings FC takımında forma giyiyor.

3. Toni Duggan / İngiltere

27 yaşındaki İngiliz futbolcu Toni, Barcelona forması giyiyor.

4. Amandine Henry / Fransa

29 yaşındaki Fransa kaptanı Amandine, Olympique Lyon forması giyiyor.

5. Melanie Leupolz / Almanya

25 yaşındaki Alman futbolcu Melanie, Bayern Münih forması giyiyor.

6. Sakina Karchaoui / Fransa

23 yaşındaki Fransız futbolcu Sakina, ülkesinde Montpellier forması giyiyor.

7. Alex Morgan / ABD

29 yaşındaki Amerikalı ünlü futbolcu Alex Morgan, Olympique Lyon forması giyiyor.

8. Beatriz Zaneratto João / Brezilya

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Beatriz, Güney Kore WK Ligi takımı Hyundai Steel Red Angels forması giyiyor.

9. Julie Ertz / ABD

27 yaşındaki Amerikalı futbolcu Julie, ülkesinde Chicago Red Stars forması giyiyor__.