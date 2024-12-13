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  4. Oytun Erbaş Armağan Çağlayan'a konuk oldu! O itirafı duyan Prof. Dr. Arif Verimli kendini tutamadı! Yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

Oytun Erbaş Armağan Çağlayan'a konuk oldu! O itirafı duyan Prof. Dr. Arif Verimli kendini tutamadı! Yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 14:35
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Televizyon ekranlarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş bu kez Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Erbaş 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulundu. Erbaş'ın bu itirafını duyan Prof. Dr. Arif Verimli kendini tutamadı. Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

Oytun Erbaş Armağan Çağlayan'a konuk oldu! O itirafı duyan Prof. Dr. Arif Verimli kendini tutamadı! Yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

Yaptığı her açıklama olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Gör Beni' programının konuğu oldu. Programdaki samimi itiraflarıyla yine dikkat çekmeyi başaran Erbaş 'Kitap okur musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Victor Hugo Sefiller desek sadece duydum biliyor musunuz.' itirafıyla Armağan Çağlayan'ı şaşırttı.

çağlayan

Erbaş sözlerini 'Bir şiir kitabı okumadım hayatımda, bir hikaye kitabı okumadım.' diyerek tamamladı. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken Prof. Dr. Arif Verimli'den yorum gecikmedi.

ERBAŞ

KENDİNİ TUTAMADI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafızlara kazınan Prof. Dr. Arif Verimli, Oytun Erbaş'ın videosuna 'O kadar belli ki...' yorumunda bulundu. Verimli'nin bu yorumu da sosyal medyada viral oldu.

arif verimli yorum

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Armağan Çağlayan Oytun Erbaş arif verimli
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