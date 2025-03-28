Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı! Küçük çocuk 2 ay sonra hayatını kaybetti...

Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı! Küçük çocuk 2 ay sonra hayatını kaybetti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 11:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 16 aylık bir çocuk, havuzda kaptığı Naegleria fowleri bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuk, su oyun alanına girdikten sonra menenjit belirtileri gösterdi ve 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Uzmanlar, düşük klorlu sularda bu tür enfeksiyonların risk oluşturduğunu uyarısında bulundu.

Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı! Küçük çocuk 2 ay sonra hayatını kaybetti...

ABD'de 16 aylık bir çocuk, havuzda kaptığı "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowleri bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuk, fıskiyelerin bulunduğu bir su oyun alanına girdikten sonra yüksek ateş, kusma, iştah kaybı ve ruh hali değişiklikleri yaşamaya başladı. Durumu ağırlaşan bebek, yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tıbbi incelemelerde Naegleria fowleri bakterisinin menenjite yol açtığı ve beynin çevresindeki koruyucu tabakaları iltihaplandırdığı tespit edildi. Bu enfeksiyon, ABD'de 1962-2023 yılları arasında 164 kişide görüldü ve yalnızca 4 kişinin hayatta kaldığı bildirildi.

thumbs_b_c_f232abee8eb90337f90f7a5b32218415

STANDARTLARA UYMAYAN HAVUZ ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Çocuk, suya girdikten yaklaşık 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Yetkililer, sıçrama alanlarında ve düşük klorlu sularda bu tür ölümcül bakterilerin risk oluşturduğunu belirterek, suyun doğru şekilde sirküle edilmediği havuzların şehir standartlarına uymadığını ve bu tür enfeksiyon vakalarının önlenebilmesi için suyun sürekli değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mynet'in Sesi
Kendileri sakladıkları heykelleri buldurup dolandırdılar!Kendileri sakladıkları heykelleri buldurup dolandırdılar!
Yediği makarna ölümüne yol açtı! Yediği makarna ölümüne yol açtı!
Anahtar Kelimeler:
havuz abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Herkesin konuştuğu mezarlığın arkasındaki sır...

Herkesin konuştuğu mezarlığın arkasındaki sır...

Yediği makarna ölümüne yol açtı!

Yediği makarna ölümüne yol açtı!

Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı!

Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı!

100 milyon yıl öncesine ait! 2 pençesi bulundu

100 milyon yıl öncesine ait! 2 pençesi bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.