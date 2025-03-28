Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı! Küçük çocuk 2 ay sonra hayatını kaybetti...

ABD'de 16 aylık bir çocuk, havuzda kaptığı "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowleri bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuk, fıskiyelerin bulunduğu bir su oyun alanına girdikten sonra yüksek ateş, kusma, iştah kaybı ve ruh hali değişiklikleri yaşamaya başladı. Durumu ağırlaşan bebek, yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tıbbi incelemelerde Naegleria fowleri bakterisinin menenjite yol açtığı ve beynin çevresindeki koruyucu tabakaları iltihaplandırdığı tespit edildi. Bu enfeksiyon, ABD'de 1962-2023 yılları arasında 164 kişide görüldü ve yalnızca 4 kişinin hayatta kaldığı bildirildi.

STANDARTLARA UYMAYAN HAVUZ ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Çocuk, suya girdikten yaklaşık 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Yetkililer, sıçrama alanlarında ve düşük klorlu sularda bu tür ölümcül bakterilerin risk oluşturduğunu belirterek, suyun doğru şekilde sirküle edilmediği havuzların şehir standartlarına uymadığını ve bu tür enfeksiyon vakalarının önlenebilmesi için suyun sürekli değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.