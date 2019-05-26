Oyun bağımlılığı resmi olarak hastalık sayılacak!

Dünya Sağlık Örgütü'nün son toplantısında alınan karara göre; oyun alışkanlıklarını kontrol altına alamayan, oyunlara verdiği önem hayatındaki diğer günlük aktivitelerin önüne geçen ve olumsuz sonuçlarına rağmen oyun oynamaya durmadan devam eden kişiler birer oyun bağımlısı olarak tanınacak.

Polygon'un haberine göre, oyun endüstrisinden önde gelen isimler, yayınladıkları ortak bildiride Dünya Sağlık Örgütü'ne kararı yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu. Bildiride, 'oyun bağımlılığının' örgütün hastalık listesine girecek kadar iyi araştırılmadığına vurgu yapıldı.

Oyun bağımlılığı, geçtiğimiz yıl da 'akıl hastalığı' olarak tanımlanmıştı.



