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Oyun dünyasının acı kaybı!

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TEKNOLOJİ  | 18.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Oyun dünyası geçtiğimiz günlerde Guerrilla Games’ten gelen bir haberle adeta şoka girdi. Oyun sektörünün önemli isimlerinden biri olan Partick Munnik’in 44 yaşında hayata veda ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Oyun dünyasının acı kaybı!

Konuyla ilgili haber Guerrilla Games’in resmi Twitter hesabından yapıldı. Atılan tweette şu satırlara yer verildi.

“Ekibimizin önemli isimlerinden biri olan Patrick Munnik’in artık aramızda olmadığını büyük bir şok ve üzüntü ile birlikte bildiriyoruz. Bizim için her zaman çok değerli biri olan Patrick’e sahip olduğumuz için çok minnettarız.”

Guerrilla Games’in kurucularından Hermen Hulst’a ünlü yapımcının ölümü hakkında kısa bir açıklama yaptı. Hults, Patrick’in karısı ve çocukları için büyük üzüntü duyuyorum dedi.
Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Munnik, Guerrilla Games’te 2011 yılında çalışmaya başlamıştı. Daha önce bazı Killzone oyunlarında görev alan Munnik, son olarak Horizon Zero Dawn oyunu için ter dökmüştü.

Guerilla Games, oyun dünyasını şoka sokan bu ölüm hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı. Yani Munnik’in ölüm nedeni henüz açıklanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Guerrilla Games Partick Munnik

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