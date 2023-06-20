Folklor nasıl yazılır? Folklor mü folklör mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcük dağarcığı en geniş olan dillerden biri de Türkçedir. Bu durumdaki başlıca sebeplerden biri de Türkçede çok fazla yabancı kökenli kelimenin bulunmasıdır. Yabancı kökenli kelimeler zaman içinde halk arasındaki söyleniş biçimleriyle ya da aldıkları eklerle değişmiş ve Türkçeye girmiştir. Yazım yanlışlarının en sık rastlandığı kelimeler de yabancı kökenli bu kelimelerdir.

Folklor nasıl yazılır?

Fransızcadan Türkçeye gelmiş ve yerleşmiş kelimelerden biri de folklor kelimesidir. Bu kelime halk arasında kullanılırken folklör olarak telaffuz edilir. Böyle telaffuz edildiği için yazımının da bu şekilde olduğu zannedilir. Folklor TDK’nin sözlük bölümüne göre halk bilimi ifadesinin karşılığıdır. Halk bilimi kelimesi cümle içinde folklor yerine de kullanılabilen bir ifadedir.

Folklor kelimesi bir ülkede yaşayan halkın kültürünü, edebiyatını, inançlarını, geleneklerini; sözlü edebiyatından oyunlarına, müziğine kadar her türlü özelliğini içine alan bunların birbirleri ile olan bağını ifade eden bir bilim dalıdır. Bu nedenle de halk bilimi olarak da kullanılır. Kökeni olan Fransızca dilinde de aynı anlama gelen bir kelimedir.

Folklor mü folklör mü?

Halk arasında söylenişi farklı olduğu için folklor yazımında en sık hataya düşülen sözcüktür. Bu sözcüğün kökeni Fransızca dilindeki “folklore” kelimesidir. Türkçe söylenişi genel olarak “folklör” olarak bilinse de doğru telaffuzu folklor olmalıdır. Aynı şekilde yazımı da okunduğu gibidir. Folklor doğru yazılışı o harfi kullanılarak olmalıdır. Farklı yazımı yazım hatası olarak kabul edilmiştir. Fransızca kökenli olan bu kelime dilimize yerleşip Türkçeleşirken folklor olarak yazılması uygun görülmüş bir kelimedir. Folklor kelimesinin doğru kullanımına örnek bazı cümleler şunlardır: