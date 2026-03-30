Oyun oynayan çocuğa eşek saldırdı: Eşek karantinaya alındı! O anlar kamerada

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde evinin önünde oynarken eşeğin saldırısı sonucu yaralanan F.D.A. (4), tedaviye alındı.

EVİNİN ÖNÜNDE EŞEK SALDIRDI

Olay, 28 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Çay'a bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen F.D.A., komşuya ait olduğu öğrenilen eşeğin saldırısına uğradı.

Bir süre eşeğin kovalayıp yere düşürdüğü F.D.A.'yı, bu sırada olay yerinde bulunan ağabeyi A.A. kurtardı. A.A., eşeği kovalayıp uzaklaştırdı.

OLAYIN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından Çay Devlet Hastanesi'ne götürülen F.D.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Burada tedaviye alınan F.D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuya ait eşeğin bir süredir başıboş dolaştığı ve daha önce de birkaç kişiye saldırdığı öne sürülürken, F.D.A.'nın ailesinin olayla ilgili şikayetçi olduğu kaydedildi.

EŞEK KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan olay, kameraya yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök, yakalanan eşeğin köydeki bir ahırda karantinaya alındığını söyledi. Jandarma da olaya ilişkin inceleme başlattı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır