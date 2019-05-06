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Oyun oynarken şans eseri buldular! Çocuklar görür görmez şoka girdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 02:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde caddede oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Oyun oynarken şans eseri buldular! Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi’nde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kesik parmak

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