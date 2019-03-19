Oyun telefonu Xiaomi Black Shark 2 resmi olarak tanıtıldı

Bir oyun telefonu olarak lanse edilen Black Shark 2'de 6,39 inç 1080p+ AMOLED HDR ekran bulunuyor. Telefonun Samsung tarafından üretilen ekranı 430 nit değerine de sahip. Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan yeni model, dikkat çekici Liquid Cool 3.0 sıvı soğutma sistemiyle benzerlerinden ayrılıyor. Black Shark 2, bu sıvı soğutma sistemi sayesinde uzun oyun seanslarında bile serin kalmayı başaracak gibi görünüyor. Uzun oyun seansı demişken; 4000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefonda 27W hızlı şarj desteği de yer alıyor.

Telefonun iki adet hoparlörü var ve yatay kullanımda parmaklarımızla ses çıkışını olumsuz engellemeyelim diye ön tarafa koyulmuş bunlar. Black Shark 2'nin arka tarafında ise çift kamera sistemi yer alıyor. Arkadaki ana kamera 48 MP çözünürlük sunarken ikinci kamera 12 MP sunabiliyor. Telefonun ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğüyle dikkat çekiyor.

6 GB RAM / 128 GB depolama (476$) ve 12 GB RAM / 256 GB (625$) depolama seçenekleriyle piyasaya sürüleceği duyurulan Black Shark 2, öncelikle Çin'de satışa çıkacak. Batı ülkelerine resmi olarak ne zaman geleceği henüz duyurulmuş değil.



