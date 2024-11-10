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  4. Oyuna devam edememişti! Okan Buruk'tan maç sonu Jacobs için sakatlık açıklaması

Oyuna devam edememişti! Okan Buruk'tan maç sonu Jacobs için sakatlık açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.11.2024 19:53
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jakobs, Samsunspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Teknik direktör Okan Buruk oyuncusunun son durumunu maç sonunda yaptığı açıklamayla duyurdu. İşte detaylar...

Oyuna devam edememişti! Okan Buruk'tan maç sonu Jacobs için sakatlık açıklaması
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FARKI YÜKSELTTİK"

okanburuk

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

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Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." sözlerini sarf etti.

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Okan Buruk galatasaray
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