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Oyuncu Burak Sevinç deniz altında kamp kurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 19:33 | Son Güncelleme

Dizi oyuncusu Burak Sevinç, Fethiye'de denizin altı metre derinliğinde çadır kurup, çay içti.

Oyuncu Burak Sevinç deniz altında kamp kurdu

Burak Sevinç, dalgıç Önder Diktaş ve asistan Berna Büyükkaramuklu ile Dalyan Koyu'na gitti. Denizin 6 metre derinliğinde tabana kurulan çadırın yanındaki sandalyeye oturan Burak Sevinç, fincanla çay içerek kamp ortamını canlandırdı.

Burak Sevinç'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı deniz altındaki görüntüleri, takipçilerinin beğenisini topladı.

burak

Gazetecilere açıklama yapan Burak Sevinç, tatil için sürekli Fethiye’ye geldiğini, dört yıldır profesyonel dalış yaptığını söyledi ve ekledi:

'DENİZİN ALTINDA BAŞKA BİR HAYAT VAR'
"Bu sene geldiğimde Önder Diktaş ile konuşup olmayan bir şeyi yapmak istedim. Ortaya güzel bir şey çıktı. Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Fethiye'de yaklaşık 60 farklı dalış noktası var. Bu etkinlikteki amacım dalışı, deniz turizmini Fethiye'de daha da canlandırmak, insanların bu güzelliği yaşamasını sağlamak. Herkese dalış yapmayı tavsiye ediyorum. Denizin altında başka bir hayat var."

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç; müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu. 27 Ekim 1985, İstanbul doğumlu. Konservatuarda müzik eğitimi aldı. Ud sanatçısı bir babanın oğlu. Kendisi de 16 yıldır kanun çalıyor. Kız arkadaşı oyuncu olduğu için onun arkadaşları ile tanışarak, oyunculuğa 2012 yılında 'Babam İçin' dizisinde mahallenin delikanlısını oynayarak başladı.

Şimdiye dek dizi ve filmlerde rol alan Burak Sevinç, son oynadığı dizilerden Söz dizisinde Üstçavuş Fethi Kulaksız karakterini canlandırdı.

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ROL ALDIĞI DİZİLER:

Söz (Üstçavuş Fethi Kulaksız, 2017)

Altınsoylar (Oğuz Katran, 2016)

Evli ve Öfkeli (Cihan, 2015)

Ben Onu Çok Sevdim (Hasan, 2013)

Kurtlar Vadisi Pusu (7. - 9. Sezon, Timur, 2013-2015)

Yol Ayrımı (Yusuf, 2012)

Merhaba Hayat (2012)

Babam İçin (2012)

Rol Aldığı Filmler:

Mahalle (2017)

Dönerse Senindir (2016)

Yönetmen ekibinde yer aldığı dizi:

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi 4 Sezon, 2014-2017)

Sanat ekibinde yer aldığı dizi:

İki Aile (Sanat Asistanı, 2006)

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