MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! "Ben yenge değilim, Torreira enişte"

Oyuncu Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! "Ben yenge değilim, Torreira enişte"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.11.2024 20:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Ömür Sabunculuğu ile röportaj yaptı. Yenge diye anılan oyuncu Özkan, Galatasaray taraftarına, "Ben yenge değilim, Torreira enişte" diye konuştu.

Oyuncu Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! "Ben yenge değilim, Torreira enişte"

Bir süredir Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Ömür Sabunculuğu ile yaptığı röportajda, Galatasaray taraftarına seslendi.

"BEN YENGE DEĞİLİM LUCAS ENİŞTE"

Sarı - kırmızılı taraftarın kendisine 'yenge' demesiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu,"Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" ifadelerini kullandı.

DFGDFFG

EVLİLİK SİNYALİ!

Öte yandan ünlü çift ile ilgili evlilik söylentileri de magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Devrim Özkan'ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında parmağında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. İddiaya göre Torreira, sevgilisini ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Ünlü çift, yakın çevresine evlilik sinyalleri verdi.

Snob Magazin'in haberine göre, Torreira, Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürüp ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve de götürerek özel bir anı paylaştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

MHP'de 3 vekil istifa etti

MHP'de 3 vekil istifa etti

Kuyumculara 'IBAN' cezası yağdı! 20 milyon olan var

Kuyumculara 'IBAN' cezası yağdı! 20 milyon olan var

Savaş kapıda, hamleler art arda geliyor

Savaş kapıda, hamleler art arda geliyor

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.