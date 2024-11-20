Oyuncu Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! "Ben yenge değilim, Torreira enişte"

Bir süredir Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Ömür Sabunculuğu ile yaptığı röportajda, Galatasaray taraftarına seslendi.

"BEN YENGE DEĞİLİM LUCAS ENİŞTE"

Sarı - kırmızılı taraftarın kendisine 'yenge' demesiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu,"Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SİNYALİ!

Öte yandan ünlü çift ile ilgili evlilik söylentileri de magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Devrim Özkan'ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında parmağında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. İddiaya göre Torreira, sevgilisini ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Ünlü çift, yakın çevresine evlilik sinyalleri verdi.

Snob Magazin'in haberine göre, Torreira, Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürüp ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve de götürerek özel bir anı paylaştı.