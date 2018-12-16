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Oyuncu Eliza Dushku: Üçlü ilişki teklif etti

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ÜNLÜLER  | 16.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

Buffy the Vampire Slayer dizisiyle yıldızı parlayan Amerikalı oyuncu Eliza Dushku, yıllar sonra tacize uğradığını itiraf etti. Dushku rol arkadaşı Michael Weatherly tarafından taciz edildiğini öne sürdü

Oyuncu Eliza Dushku: Üçlü ilişki teklif etti

Hollywood'u sarsan taciz skandallarının ardından bir yeni iddia da ABD'li oyuncu Eliza Dushku'dan geldi.

Dünyaca ünlü oyuncu Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlandı.

New York Times’ta yer alan habere göre; Weatherly ile birlikte Bull dizisinde rol aan Dushku, 50 yaşındaki oyuncu ile iyi arkadaş oldu. Ancak bir süre sonra Weatherly, rol arkadaşına sette üçlü ilişki teklifinde bulundu.

Kanal yönetimi, iddia edilen teklifin ardından diziden ayrılan Dushku’ya 9.5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği öne sürüldü.

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Cinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan kanal yöneticisi hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı. Kanal yönetimi de olayı doğruladı.

Tacizle suçlanan Weatherly, New York Times’a yaptığı açıklamada, "Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eliza Dushku Michael Weatherly

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