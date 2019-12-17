Oyuncu Fatma Girik: "Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim"

ALİ BALLI - Türk sinemasının önemli oyuncularından Fatma Girik, eski günleri özlese de hayat verdiği karakterlerle hala anılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı.

"Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran 77 yaşındaki Girik, beyaz perdeden uzaklaşalı yıllar olmasına rağmen sevenlerinin gözünde hiç eskimiyor.

Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası"ndan Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinin dört bir köşesinde asılı nostaljik fotoğraflarına bakıp hem eski günleri anıyor hem de huzur buluyor.

Zaman zaman sağlık problemleri nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya giden Girik, ilçede her sabah sahilde yürüyüş yapıyor, sokaktan sahiplendiği kedi ve köpeklerle evinde vakit geçiriyor.

Fatma Girik, AA muhabirine, çok küçük yaşlarda başladığı sinema sektöründe çok ilerlediğini söyledi.

Oynadığı birçok filmin kasetine sahip olduğunu, zaman zaman evinde izlediğini ifade eden Girik, televizyonda yayınlanan filmlerini Türkiye'de milyonlarca insanla aynı anda izlemenin kendisine daha büyük keyif verdiğini dile getirdi.