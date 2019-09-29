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Oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren evlendi

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Güzel oyuncu düğün gününü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren evlendi

"Küçük Kadınlar"ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Fulya Zenginer, 1.5 yıldır devam eden ilişkisini imzayla noktaladı.
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Oyuncu Fulya Zenginer düğün hazırlıklarını ve düğünde yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Zenginer ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.

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