MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! Sözleri kan dondurdu: "Ölmesi için fare zehri konmuş"

Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! Sözleri kan dondurdu: "Ölmesi için fare zehri konmuş"

20.02.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramo dizisinde Nadia, Senden Daha Güzel dizisinde Gülden rolüyle ekranlara gelen Gözde Kaya, sosyal medya üzerinden kan donduran açıklama yaptı. Olayın gerçekleştiği bölgelerin adresini veren oyuncu Kaya, "Ölmesi için fare zehri konmuş" diye yazdı. İşte detaylar...

Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! Sözleri kan dondurdu: "Ölmesi için fare zehri konmuş"

34 yaşındaki oyuncu Gözde Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla okuyanları şoke etti. Açıklamanın sonunda "Biter mi bir gün kötülükleriniz?" diye yazan Kaya, kedi ve köpeklerin fare zehri ile zehirlendiğini söyledi ve daha fazla hayvanın zehirlenmemesi için herkesi uyardı. İşte ayrıntılar...

Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! Sözleri kan dondurdu:

"KEDİ VE KÖPEKLERİN ÖLMESİ İÇİN FARE ZEHRİ KONMUŞ"

Gözde Kaya sosyal medyadan yaptığı o paylaşımla dikkat çekti. Hayvanların zehirlendiğini belirten, ve o anların videolarının geldiğini ekleyen Kaya, kedi ve köpeklerin yerden bir şey yemesine engel olmak için herkesi uyardı.

İşte o açıklama:

"Göztepe özgürlük parkı, çiftehavuzlar sahil, bu civarlar ve bilemediğimiz yakınlarda kedi ve köpeklerin ölmesi için fare zehri konmuş. Çevremizden de köpeklerin zehirlenme haberleri, hatta videoları geliyor. Lütfen köpeklerinize özellikle yerden bir şey yememesine çok dikkat edin ve çok rica ediyorum bu bilgiyi paylaşın! Köpeklerinizde halsizlik, titreme, kusma vs belirtiler gözlemlerseniz hemen en yakındaki kliniğe giderek acil müdahale sağlayın lütfen. Biter mi bir gün kötülükleriniz..."

Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! Sözleri kan dondurdu:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal paylaşımlarıyla gündemdeydi... Hac paylaşımıSkandal paylaşımlarıyla gündemdeydi... Hac paylaşımı
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
kedi köpek fare zehri gözde kaya Oyuncu yaşında ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.