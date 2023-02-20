Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! Sözleri kan dondurdu: "Ölmesi için fare zehri konmuş"

34 yaşındaki oyuncu Gözde Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla okuyanları şoke etti. Açıklamanın sonunda "Biter mi bir gün kötülükleriniz?" diye yazan Kaya, kedi ve köpeklerin fare zehri ile zehirlendiğini söyledi ve daha fazla hayvanın zehirlenmemesi için herkesi uyardı. İşte ayrıntılar...

"KEDİ VE KÖPEKLERİN ÖLMESİ İÇİN FARE ZEHRİ KONMUŞ"

Gözde Kaya sosyal medyadan yaptığı o paylaşımla dikkat çekti. Hayvanların zehirlendiğini belirten, ve o anların videolarının geldiğini ekleyen Kaya, kedi ve köpeklerin yerden bir şey yemesine engel olmak için herkesi uyardı.

İşte o açıklama:

"Göztepe özgürlük parkı, çiftehavuzlar sahil, bu civarlar ve bilemediğimiz yakınlarda kedi ve köpeklerin ölmesi için fare zehri konmuş. Çevremizden de köpeklerin zehirlenme haberleri, hatta videoları geliyor. Lütfen köpeklerinize özellikle yerden bir şey yememesine çok dikkat edin ve çok rica ediyorum bu bilgiyi paylaşın! Köpeklerinizde halsizlik, titreme, kusma vs belirtiler gözlemlerseniz hemen en yakındaki kliniğe giderek acil müdahale sağlayın lütfen. Biter mi bir gün kötülükleriniz..."





