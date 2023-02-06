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  4. Son dakika: Kahramanmaraş 'ta bir deprem daha! 7.6'lIk ikinci deprem Ankara, Samsun, Çorum ve Adana gibi illerde de hissedildi

Son dakika: Kahramanmaraş 'ta bir deprem daha! 7.6'lIk ikinci deprem Ankara, Samsun, Çorum ve Adana gibi illerde de hissedildi

06.02.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri... Türkiye, güne depremle uyanmışken bir sarsıntı haberi daha geldi. Kahramanmaraş'ta derinden hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ankara, Samsun, Çorum, Adana gibi şehirlerde de yakından hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.5; AFAD ise 7.6 olarak duyururken, merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu öğrenildi. Öte yandan birçok ilden hissedilen ikinci büyük deprem sırasında hasarlı olan binaların bazıları da yıkıldı.

Son dakika: Kahramanmaraş 'ta bir deprem daha! 7.6'lIk ikinci deprem Ankara, Samsun, Çorum ve Adana gibi illerde de hissedildi

Son dakika... Şiddetli bir deprem daha oldu! Deprem; Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da hissedildi. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 şiddetindeki depremin ardından kinci bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak AFAD ise 7.6 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA İKİNCİ DEPREM! ANKARA, SAMSUN VE ÇORUM'DA DA HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi!

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada "Az önce yine aynı bölgede Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Burada en önemli husus şu; bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecek. 6.7, 6.6, 6.5 gibi büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar bölgede devam edecek. Bu artçı sarsıntılar en az 1 yıl kadar devam edecektir diye tahmin ediyoruz." dedi.

Tatar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşlarımızdan hasar görmüş binalara girmemelerini, uzak durmalarını rica ediyoruz. Bölgede en son 1114 yılında deprem kayıtlara girmiş. Uzun yıllardır bir sismik boşluk olarak bilinen bir bölgeydi.

Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler."

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"BİNANIN HAREKET ETTİĞİNİ GÖZLERİMİZLE GÖREBİLDİK"

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç ise artçı sarsıntıların ciddiyetini gözler önüne serdi. Kılıç; 'Adana Güzelyalı 14 katlı bina enkazının hemen yanındaydık. Çok büyük bir artçı deprem meydana geldi. Binanın hareket ettiğini gözlerimizle görebildik' ifadelerini kullandı!

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