Oyuncu Hande Soral oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi! "Çekirdek ailem" pozlarına yorum yağdı

Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı 'Armağan' karakteriyle hafızalara kazınan Hande Soral, şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde 'Mercan' rolüne hayat veriyor. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan Soral, oğulları Ali'nin yüzünü gösterdi.

Hande Soral, oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif alarak başlamıştır.

36 yaşındaki oyuncu'nun kardeşi Bensu Soral'da kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

2017 yılında oyuncu Ali Demirci ile evlenen Hande Soral, 31 Mayıs 2022'de doğan oğulları Ali'yle beraber kameralar karşısına geçti.

Ali'nin yüzünü ilk kez gösteren çift, bu paylaşımının altına "Çekirdek ailem" notunu düştü.

Çiftin oğulları Ali ile pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

Babasına benzetilen Ali'ye, "Minik yakışıklı", "Tıpkı babası, maşallah" gibi yorumlar geldi.



