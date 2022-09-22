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  4. Oyuncu Hazal Kaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! "Bu ne güzellik"

Oyuncu Hazal Kaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! "Bu ne güzellik"

22.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu ve Bizim Hikaye gibi birçok farklı yapımda rol alan ve 2019 yılında Ali Atay ile hayatını birleştiren Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olduğu bilinen ismin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Oyuncu Hazal Kaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! "Bu ne güzellik"

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden olan Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli Netflix dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

HAZAL KAYA'NIN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Kaya, geçtiğimiz günlerde sarı elbisesiyle başka bir davette poz vermiş ve "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden beğeni yağmıştı.

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İkinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Kaya, çocuğunun ismini "Leyla" koyacağını da açıklamıştı.

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Ünlü isim, bu kez göğüs dekolteli ve pembe elbiseli pozunu sevenleriyle paylaştı.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Kaya'nın paylaştığı fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni gelirken, ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Özge Özpirinçci, Sarp Apak, Eda Ece, Celil Nalçakan ve pek çok başka isim fotoğrafı beğenip yorumda bulundu. Ünlü oyuncuya takipçilerinden de "Bu ne güzellik" yorumları geldi.

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İşte Hazal Kaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Aşk-ı Memnu dizisi Hazal Kaya adını feriha koydum
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