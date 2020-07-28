Oyuncu Hilal Altınbilek ile yakalanan Gurur Aydoğan kimdir?

İsmi bir süre önce Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek; bu kez Çeşme’de, 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan ile görüntülendi. Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan The Beach of Momo’da objektiflere yakalandı. Denize birlikte giren ikili, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğraf paylaştı. Peki, Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek kimdir?

Gurur Aydoğan kimdir?

İsmi Hilal Altınbilek ile anıldıktan sonra Gurur Aydoğan kim sorusu sorulmaya başladı. Gurur Aydoğan kaç yaşında sorusunun cevabı da merak ediliyor. 8 Kasım 1988 doğumlu olan Gurur Aydoğan yaş olarak şu an 31 yaşındadır. Gurur Aydoğan annesi 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü ve sevilen oyuncu Oya Aydoğan’dır. Ünlü ismin babasının kim olduğu da merak ediliyor. Gurur Aydoğan babası ise Latif Demirbağ’dır. Gurur Aydoğan nereli olduğu da merak edilen ünlü isimlerden bir tanesi. Ünlü ismin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Gurur Aydoğan boyu ise 1.9 metredir.

Gurur Aydoğan hayatı da araştırılıyor. Ünlü isim aldığı sanat yönetimi eğitiminin ilk olarak yapım tarafından yer alarak sektöre adım attı. Çeşitli projelerin ardından oyunculuğa yönelen ünlü isim, çok sayıda başarılı oyuncudan oyunculuk eğitimleri aldı. Oyunculuk kariyerine profesyonel olarak 2014 yılında yayınlanan Not Defteri dizisi ile başladı. Gurur Aydoğan oynadığı diziler arasında Sen Benimsin ve Kanıt: Ateş Üstünde bulunuyor.