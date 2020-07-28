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Oyuncu Hilal Altınbilek ile yakalanan Gurur Aydoğan kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan’ın yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Haberlerin ardından ikili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Peki, Gurur Aydoğan kimdir?

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yakalanan Gurur Aydoğan kimdir?

İsmi bir süre önce Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek; bu kez Çeşme’de, 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan ile görüntülendi. Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan The Beach of Momo’da objektiflere yakalandı. Denize birlikte giren ikili, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğraf paylaştı. Peki, Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek kimdir?

Gurur Aydoğan kimdir?

İsmi Hilal Altınbilek ile anıldıktan sonra Gurur Aydoğan kim sorusu sorulmaya başladı. Gurur Aydoğan kaç yaşında sorusunun cevabı da merak ediliyor. 8 Kasım 1988 doğumlu olan Gurur Aydoğan yaş olarak şu an 31 yaşındadır. Gurur Aydoğan annesi 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü ve sevilen oyuncu Oya Aydoğan’dır. Ünlü ismin babasının kim olduğu da merak ediliyor. Gurur Aydoğan babası ise Latif Demirbağ’dır. Gurur Aydoğan nereli olduğu da merak edilen ünlü isimlerden bir tanesi. Ünlü ismin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Gurur Aydoğan boyu ise 1.9 metredir.

Gurur Aydoğan hayatı da araştırılıyor. Ünlü isim aldığı sanat yönetimi eğitiminin ilk olarak yapım tarafından yer alarak sektöre adım attı. Çeşitli projelerin ardından oyunculuğa yönelen ünlü isim, çok sayıda başarılı oyuncudan oyunculuk eğitimleri aldı. Oyunculuk kariyerine profesyonel olarak 2014 yılında yayınlanan Not Defteri dizisi ile başladı. Gurur Aydoğan oynadığı diziler arasında Sen Benimsin ve Kanıt: Ateş Üstünde bulunuyor.

Hilal Altınbilek kimdir?

Hilal Altınbilek Gurur Aydoğan ile hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından daha çok araştırılmaya başladı. Hilal Altınbilek kaç yaşında sorusu sıkça soruluyor. 21 Ocak 1991 doğumlu olan Hilal Altınbilek yaş olarak şu an 29 yaşındadır. Hilal Altınbilek nereli olduğu yönünde de araştırma yapılıyor. İzmir doğumlu olan ünlü isim, Kosova kökenli bir ailede dünyaya geldi. Hilal Altınbilek hayatı da oldukça merak ediliyor. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa başlayan ünlü isim, güzellik yarışmasında aldığı derecenin ardından fotomodel oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Hilal Altınbilek, Derin Sular isimli diziyle oyunculuk kariyerine başladı. Hilal Altınbilek dizileri arasında Karagül, Hayatımın Aşkı ve Bir Zamanlar Çukurova’da bulunuyor. Hilal Altınbilek özellikle Bir Zamanlar Çukurova’da dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük bir üne kavuştu. Ünlü oyuncu aynı zamanda Çocuklar Sana Emanet dizisinde de rol aldı. Hilal Altınbilek boy olarak 1.75 metredir.

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